الاهلي يعلن إصابة لاعبه قبل مواجهة الألومنيوم في كأس مصر

أعلن النادي الاهلي اليوم الأربعاء عن إصابة لاعب جديد داخل صفوف الأحمر وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام الألومنيوم ضمن منافسات كأس مصر.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الاهلي عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق الكروي الأول المدافع محمود متولي خلال التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الألومنيوم ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وقال أحمد جاب الله في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاهلي : “محمود متولي مدافع الفريق، يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، تعرض لها أثناء مشاركته في التدريبات”.

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وتابع:”محمود متولي خضع للفحوصات الطبية اللازمة، وبدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش المران الجماعي”.

وكان الاهلي قد تمكن من الفوز على نظيره مودرن سبورت أمس الثلاثاء بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مؤجلات الدوري المصري.