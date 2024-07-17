الاهلي يعلن تعاقده مع يوسف أيمن

أعلن النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب عن تعاقده بشكل رسمي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، اليوم الأربعاء.

ووقع الاهلي مع يوسف أيمن بشكل رسمي بعقد لمدة عام على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن ينضم يوسف أيمن إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

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وشارك يوسف أيمن مع الدحيل القطري في 59 مباراة في جميع البطولات، أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الألومنيوم، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 19 يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد الألومنيوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة.