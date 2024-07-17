تفاصيل القبض على رئيس الرجاء في ألمانيا من قبل الانتربول

تعرض محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم، لعملية اعتقال مفاجئة من قبل الشرطة الدولية “الإنتربول” في مطار هامبورج الدولي بألمانيا، اليوم الخميس.

ويقيم بودريقة خارج المغرب منذ بداية العام الجاري، لأسباب صحية كما أعلن، بينما تشير تقارير أخرى إلى أنه هارب من العدالة بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه.

سافر بودريقة إلى ألمانيا للقاء مدرب الفريق جوزيف زينباور، من أجل تجديد عقده، قبل أن يتم القبض عليه من قبل الانتربول.

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وكشف تقارير صحفية عن أسباب اعتقال رئيس نادي الرجاء المغربي والتي تعود إلى اتهامات في قضية شيكات بدون رصيد، حيث صدرت بحقه مذكرة بحث دولية منذ أسابيع.

وكان بودريقة قد غادر المغرب في بداية العام الماضي، مرافقا فريقه في دورة دولية بالإمارات، قبل أن يعلن إصابته بأزمة قلبية خضع على إثرها لعملية جراحية في بريطانيا.

وبعد العملية، أكد بودريقة عودته إلى المغرب فور تعافيه، إلا أنه فوجئ اليوم باعتقاله في ألمانيا.