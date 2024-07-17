شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في أول بطولة عربية لجمباز الباركور بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك سيف هاني لاعب منتخب مصر في أول بطولة عربية لجمبار الباركور بمدينة الزرقاء بالأردن في الفترة من 19 إلي 21 يوليو الجاري ،وتقام البطولة العربية بمشاركة 9 دول وهي :الكويت -السعودية -اليمن -فلسطين -الأردن -سوريا -مصر -الجزائر -المغرب.

ونجح الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للعبة، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فى إدراج منافسات فرع الباركور ضمن النشاط المحلي .

وكان الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، قد أعلن فى وقت سابق ضم رياضة "الباركور" لمسابقاته الرسمية على أن تكون لها منافستها الخاصة وتكوين منتخب خاص بها خلال الفترة المقبلة.

وسينضم "الباركور" إلى الفروع الخاصة بالجمباز وهي (الجمباز الفني "رجال - سيدات" - الجمباز الإيقاعي - جمباز الترامبولين - جمباز الأيروبيك - الجمباز العام".

ومن المنتظر مشاركة فرع الباركور فى منافسات دورة الألعاب الأوليمبية ابتداء من 2028 كأحد فروع الجمباز بعد أن قام الاتحاد الدولي للجمباز بإدراج منافسات الباركور ضمن فروعه وتنظيم بطولات قارية ودولية فى الأماكن المفتوحة.

وبدأ مسئولو الاتحاد المصري للجمباز في العمل على تفعيل نشاط اللعبة من خلال تنظيم الدورة التدريبة والتحكيمية لمدربي الباركور، بدءا من يوم الخميس 19 يناير الجاري فى المركز الأوليمبي بالمعادي وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.