المنتخب الأولمبى يهزم العراق 2-1 فى ختام الاستعدادات لأولمبياد باريس

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القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب الاولمبى المصرى الفوز على نظيرة العراقى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم منذ قيل فى ختام تحضيرات الفراعنة لـ دورة الألعاب الأولمبية بباريس والتي تنطلق بمواجهة الدومينكان في الرابع والعشرون من الشهر الجاري

أحرز إبراهيم عادل مهاجم منتخب مصر الأولمبى هدفى الفراعنة فى الدقيقتين الثانية و65 من عمر المباراة .

وجاء تشكيل منتخب مصر الأوليمبى تحت قيادة البرازيلي ميكالى كالتالى..

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: عمر فايد وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وكريم الدبيس

الوسط: محمد النني ومحمد شحاته وأحمد قطة

الهجوم: إبراهيم عادل وأحمد زيزو اسامة فيصل

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا.

وكان منتخب مصر الأولمبي تعادل مع نظيره الأوكراني، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الأحد الماضي في فرنسا، في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس، 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري، وقتها تقدم المنتخب الأوكراني بالهدف في الدقيقة 12، وتعادل منتخب مصر الأولمبي عن طريق أحمد عاطف قطة في الدقيقة 75 من الشوط الثاني



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