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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لـ يوسف أيمن: مرحبا بك فى نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأربعاء، 17 يوليو 2024 08:20 م
رحبت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بيوسف أيمن لاعب الفريق الجديد حيث نشرت صورة له معلقة عليها:" مرحبا بك في نادى القرن".
وأعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة.
أضاف أن النادي الأهلى قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن.. وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني.
يوسف أيمن
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