شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف النقاب عن تصميم العملة التذكارية احتفالا بالمئوية والان مع تفاصيل الخبر

كشف النادي الإسماعيلي النقاب عن العملة التذكارية الخاصة بمئوية تأسيس النادي، حيث تلقى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، موافقة مبدأية من مجلس الوزراء، لإصدار العملة.

وأعلن النادي في تصميمه إصدار عملات فضية تذكارية خاصة بمئوية تأسيس النادي، فئات 100 جنيه، 10 جنيهات و5 جنيهات.

ويعمل مجلس الإدارة، على تنفيذ عدة فعاليات، احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس قلعة الدراويش، بشكل يليق باسم وقيمة وتاريخ النادي.