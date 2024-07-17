شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: سعيد بمستوى المنتخب الأولمبى أمام العراق وننتظر المساندة الجماهيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد بركات المشرف العام على المنتخب الأوليمبى مؤكدا أن فوز الفريق اليوم كان مهما جدا باعتبارها التجربة الأخيرة قبل المنافسات الرسمية التى يستهلها الفراعنة بلقاء الدومينيكان يوم 24 يوليه الجارى .

وفاز المنتخب الأوليمبى على نظيره العراقى بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية الأخيرة التى أقيمت بينهما بفرنسا قبل انطلاق الأولمبياد .

وأضاف بركات سعيد بالنتيجة والأداء حيث كان الأداء الفني والبدني أفضل من لقاء أوكرانيا، فى ظل تألق جميع اللاعبين فى مباراة اليوم ، مؤكدا أنه سعيد بمستوى النني وزيزو فى ظل انساجمهما السريع مع الفريق ، وشدد على أن المنتخب كله كان على قدر المسئولية وأشاد يتألق جميع اللاعبين ، ونتمنى التوفيق فى البطولة ودعم الجماهير المصرية من أجل إسعاد الجمهور بتحقيق الحلم الأوليمبي.