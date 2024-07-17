شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه المجر فى المجموعة العالمية بكأس ديفيز 13 سبتمبر بالجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد يوم 13 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق مباراة منتخب فراعنة التنس للرجال المرتقبة أمام نظيره العالمى منتخب المجر ضمن منافسات المجموعة العالمية الاولى لكأس ديفيز.

ويلعب منتخبنا فى المجموعة العالمية الاولى بعد تأهله للمرة الاولى فى تاريخه لتلك المرحلة القوية فى كأس ديفيز اثر تغلبه على نظيره الاكوادور فى جولة التأهيل بالمجموعة العالمية الثانية.



تقام تلك المواجهة القوية على مدار يومى 13 و14 سبتمبر المقبل بملعب السنتر كورت التاريخى بنادى الجزيرة.

ومن جانبه صرح السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى ان الاستعدادات التنظيمية لهذا اللقاء التاريخى بدأت بالفعل من الان للخروج به فى افضل صورة مشرفة للرياضة المصرية عامة والتنس المصرى خاصة.

قال وليد سامى ان هذا اللقاء سيحظى بمتابعة إعلامية قوية نظرا لكون الطرف الثانى هو منتخب عالمى ويضم نخبة من افضل اللاعبين المتميزين عالميا ايضا.

اشار قائلا ان اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى يدعو كل الجماهير لحضور تلك المباراة التاريخية ومساندة لاعبينا والاستمتاع برؤية اداء ومستوى لاعبى المجر العالميين عن قرب.

أضاف وليد سامى قائلا إن اتحاد التنس اختار ملعب السنتر كورت التاريخى لاقامة المباراة عليه نظرا للقيمة الكبيرة لهذا الملعب التى تتناسب وحجم هذا اللقاء حيث سبق وان لعب على ارضيته الرملية العديد والعديد من النجوم العالميين السابقين الافذاذ بجانب النجاح الكبير الذى تحقق فى كل المباريات الكبيرة التى نظمت عليه والتعاون الغير عادى من جانب نادى الجزيرة برئاسة شريف سيف النصر وتلبيتها كافة مطالب الاتحاد مهما كانت.