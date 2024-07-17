شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: متولي يعانى من شد فى الضامة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى إن محمود متولي مدافع الفريق، يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، تعرض لها أثناء مشاركته في التدريبات.

وأوضح جاب الله أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية اللازمة، وبدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش المران الجماعي.

يذكر أن الاهلي فاز أمس بهدفين مقابل هدف على فريق مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

على صعيد متصل أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة.

أضاف أن النادي الأهلى قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن.. وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني.