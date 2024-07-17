محامي رمضان صبحي يكشف عن أول تحرك رسمي بعد انتهاء أزمة المنشطات

كشف هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز عن تطورات جديدة بعد انتهاء أزمة المنشطات التي تعرض لها نجم الفريق السماوي.

وكانت قد قررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أمس الثلاثاء رسميًا رفع الإيقاف عن اللاعب رمضان صبحي صانع ألعاب نادي بيراميدز.

وقال زهران في تصريحات صحفية أن رمضان صبحي قد تضرر ماديًا وأدبيًا نتيجة قرار إيقافه من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتابع:” ضرر اللاعب بالتأكيد قد جاء على خلفية التشهير به من قبل بعض الإعلاميين”.

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وواصل:” كان هناك عدة عروض للاعب خليجية ومصرية منذ شهر أبريل الماضي قبل أن تتراجع تلك الأندية عن فكرة ضمه وذلك بسبب نتيجة إيقافه وأيضًا تم تجميد راتب رمضان في ناديه لمدة شهرين بسبب إيقافه”.

وأضاف:” وكان نادي الزمالك على رأس الأندية التي دخلت في مفاوضات لضم اللاعب من نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية”.

واختتم:” نحاول الآن البحث عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تعويض رمضان صبحي ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت به.