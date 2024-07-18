شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد بمصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

تقام غدا الخميس قرعة بطولة كأس العالم للكراسي المتحركة 2024 في نسختها الثانية والمحدد لها سبتمبر المقبل. وكانت مصر قد استضافت البطولة في نسختها الأولى في 2022 وسط إشادة كبيرة من الجميع في هذا التوقيت، وحصل منتخب مصر على المركز الثاني بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام البرازيل.

وتقام بطولة كأس العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد 2024 خلال الفترة من 17 وحتى 21 سبتمبر المقبل، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتم تأكيد مشاركة 8 منتخبات في بطولة كأس العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد وهى: مصر، فرنسا، الهند، اليابان، البرازيل، تشيلسي، وأمريكا والبرتغال.

أما عن قرعة البطولة فستقام قرعة بطولة كأس العالم للكراسي المتحركة غداً الخميس في تمام العاشرة صباحا وستقام عن طريق الأونلاين.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للكراسي المتحركة إلى مجموعتين ويصعد أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي، ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول بجانب البرازيل.

التصنيف الأول: مصر، البرازيل

المستوى الثاني: الهند واليابان

التصنيف الثالث: فرنسا، البرتغال

التصنيف الرابع: تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية

وتحدث الدكتور عادل إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، والمشرف العام على منتخب مصر للكراسي المتحركة، بأنه سعيد باستضافة مصر للمرة الثانية بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد.

وأكمل عادل إبراهيم، منتخب مصر للكراسي المتحركة من أفضل المنتخبات على مستوى العالم ونرحب بالمنتخبات المشاركة في البطولة، وأتمنى أن نحقق البطولة في نسختها الثانية بعد خسارة اللقب الأول لصالح البرازيل.