شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاربعاء 17 – 7 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 17 – 7 – 2024 فى مقدمتها، الزمالك يتسلم خطابا من فيفا تمهيداً لرفع إيقاف القيد فى قضية بوطيب.

الزمالك يتسلم خطابا من فيفا تمهيداً لرفع إيقاف القيد فى قضية بوطيب

تسلم مسئولو نادى الزمالك خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم تمهيداً لرفع إيقاف القيد بعد تسوية مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق الأبيض السابق.

ننشر خطاب رفع عقوبة الإيقاف عن رمضان صبحى بعد براءته من المنشطات

ينشر ”الخليج 365” نص خطاب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات المرسل لاتحاد الكرة والخاص ببراءة رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من تهمة التلاعب فى إحدي عينات التحليل الخاصة بالمنشطات.

المنتخب الأولمبى يهزم العراق 2-1 فى ختام الاستعدادات لأولمبياد باريس

حقق المنتخب الاولمبى المصرى الفوز على نظيرة العراقى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم منذ قيل فى ختام تحضيرات الفراعنة لـ دورة الألعاب الأولمبية بباريس والتي تنطلق بمواجهة الدومينكان في الرابع والعشرون من الشهر الجاري

فتح باب الحجز لمباريات الجولة 31 فى دوري النيل لموسم 2023/2024

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لمباريات الأسبوع الواحد والثلاثين فى دوري النيل لموسم 2023/2024 هذا الموسم

الأهلي يضم يوسف أيمن لمدة عام على سبيل الإعارة من الدحيل القطرى

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة.

خاص.. اتجاه لتغيير مواعيد السوبر المصري للأبطال بسبب معسكر المنتخب الوطني

علم الخليج 365 أن الاتحاد المصري لكرة القدم ، استقر على تغيير مواعيد بطولة السوبر المصري للأبطال والمقرر لها أكتوبر المقبل، بسبب تضارب مواعيدها مع انطلاق معسكر المنتخب الوطني.

تأكيدًا لليوم السابع ..رابطة الأندية تعلن يوم 7 أغسطس موعدًا لنهائي الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، إقامة نهائي بطولة كأس الرابطة يوم 7 أغسطس المقبل ويجمع فريقي طلائع الجيش وسيراميكا بإستاد الدفاع الجوي.