شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفى أول لاعبة اسكواش تتوج ببطولة العالم للناشئات 3 نسخ متتالية والان مع تفاصيل الخبر

حققت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي رقماً قياسياً جديداً في لعبة الاسكواش، بعدما أصبحت أول لاعبة تتوج ببطولة العالم للناشئات في 3 نسخ متتالية.

وتوجت البطلة المصرية أمينة عرفي ببطولة العالم لناشئات الاسكواش، والتى تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجارى.

النسخة الثالثة 2024

جاء تتويج أمينة عرفي باللقب عقب الفوز على مواطنتها المصرية فيروز أبو الخير في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 48 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 15-13, 11-5.

النسخة الثانية 2023

فازت خلالها أمينة عرفى في المباراة النهائية على بطلة ماليزيا إيرا أزمان بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بمدينة ملبورن الأسترالية، واستغرقت 31 دقيقة، وكانت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-1.

النسخة الأولى 2022

فازت خلالها أمينة عرفي في المباراة النهائية على مواطنتها سلمى الطيب بنتيجة 3ـ2، في المباراة التي أقيمت بمدينة نانسي الفرنسية، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-1، 6-11، 3-11، 7-11.