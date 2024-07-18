شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا يتوج ببطولة العالم لناشئى الاسكواش للمرة الأولى بعد غياب 4 نسخ عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

توج البطل المصري الشاب محمد زكريا ببطولة العالم لناشئى الاسكواش بالمنافسات الفردية، والتى تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجارى.

وفاز محمد زكريا في المباراة النهائية على جوو يونج نا بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-6. وبذلك تستعيد مصر اللقب بعد غياب 4 نسخ، حيث كان مصطفى عسل لاعب الأهلي هو المتوج بآخر لقب في 2019.

جدير بالذكر أن البطلة الصاعدة أمينة عرفي توجت بلقب الناشئات، عقب الفوز على مواطنتها المصرية فيروز أبو الخير في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 48 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 15-13, 11-5.

وتحمل البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن آخر نسختين، قبل الفوز بالنسخة الثالثة بينما كان البطل المصري الصاعد محمد زكريا قد حصد وصافة بطولة الناشئين بالنسخة الماضية.