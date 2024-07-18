شكرا لقرائتكم خبر عن محامى رمضان صبحى: اللاعب تعرض للضرر على المستوى المادى والمعنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هانى زهران، محامى رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز، وعبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك، أن لاعب الفريق السماوى تعرض لبعض الأضرار على مستوى المادى والمعنوى خلال الفترة الماضية.

وأوضح هانى زهران خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد قائلا: "رمضان صبحى كان يمتلك بعض العروض من أندية محلية وخارجية وتجديد التعاقد مع فريق بيراميدز والانضمام إلى منتخب مصر، وندرس حاليا رفع دعاوى قضائية ضد أشخاص قاموا بالإساءة إلى اللاعب".

وأشار هانى زهران: "حصلنا حكم نهائى لصالح عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك بإلزام النادى الأهلى بدفع أتعاب المحماه التى تبلغ 63 ألف فرانك سويسرى، ولا بد من دفع الأهلى المبلغ لتجنب العقوبات".

وتابع هانى زهران: "لا بد أن يدفع الأهلى المبلغ خلال 30 يوما وهذا الحكم واجب الدفع، وفى حال عدم دفع الأهلى المبلغ سوف يتم توقيع غرامة مالية أخرى وليس إيقاف القيد فقط، حيث هذا الأمر ضمن عقوبات عدم الدفع".