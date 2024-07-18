شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيمن يتغزل فى القاهرة والأهلى بعد انضمامه رسميا للقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

احتفل يوسف أيمن، لاعب النادي الأهلي الجديد، بانضمامه رسميا لصفوف الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورا له بقميص المارد الأحمر ومن خلفه نهر النيل وبعض معالم العاصمة المصرية، صحبها بتعليق: "القاهرة والأهلي يبدوان رائعين".



يوسف أيمن

وسبق ورحبت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بيوسف أيمن لاعب الفريق الجديد، حيث نشرت صورة له معلقة عليها: "مرحبا بك في نادى القرن".

وأعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة.



يوسف أيمن لاعب الأهلي الجديد

وأضاف أن النادي الأهلى قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن.. وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني.



