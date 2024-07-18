شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 17 – 7 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 – 7 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، ننشر خطاب رفع عقوبة الإيقاف عن رمضان صبحى بعد براءته من المنشطات.

ننشر خطاب رفع عقوبة الإيقاف عن رمضان صبحى بعد براءته من المنشطات

ينشر ”الخليج 365” نص خطاب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات المرسل لاتحاد الكرة والخاص ببراءة رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من تهمة التلاعب فى إحدي عينات التحليل الخاصة بالمنشطات. الزمالك يتسلم خطابا من فيفا تمهيداً لرفع إيقاف القيد فى قضية بوطيب تسلم مسئولو نادى الزمالك خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم تمهيداً لرفع إيقاف القيد بعد تسوية مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق الأبيض السابق.

المنتخب الأولمبى يهزم العراق 2-1 فى ختام الاستعدادات لأولمبياد باريس

حقق المنتخب الاولمبى المصرى الفوز على نظيرة العراقى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم منذ قيل فى ختام تحضيرات الفراعنة لـ دورة الألعاب الأولمبية بباريس والتي تنطلق بمواجهة الدومينكان في الرابع والعشرون من الشهر الجاري

فتح باب الحجز لمباريات الجولة 31 فى دوري النيل لموسم 2023/2024

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لمباريات الأسبوع الواحد والثلاثين فى دوري النيل لموسم 2023/2024 هذا الموسم

الأهلي يضم يوسف أيمن لمدة عام على سبيل الإعارة من الدحيل القطرى

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة.

خاص.. اتجاه لتغيير مواعيد السوبر المصري للأبطال بسبب معسكر المنتخب الوطني

علم الخليج 365 أن الاتحاد المصري لكرة القدم ، استقر على تغيير مواعيد بطولة السوبر المصري للأبطال والمقرر لها أكتوبر المقبل، بسبب تضارب مواعيدها مع انطلاق معسكر المنتخب الوطني.

طبيب الأهلى: متولي يعانى من شد فى الضامة

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى إن محمود متولي مدافع الفريق، يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، تعرض لها أثناء مشاركته في التدريبات.

تأكيدًا لليوم السابع ..رابطة الأندية تعلن يوم 7 أغسطس موعدًا لنهائي الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، إقامة نهائي بطولة كأس الرابطة يوم 7 أغسطس المقبل ويجمع فريقي طلائع الجيش وسيراميكا بإستاد الدفاع الجوي.

الزمالك يفاوض اسحاقو يعقوب ويفضله علي جوناثان لتدعيم الجبهة اليسرى

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مع الغاني اسحاقو يعقوب لاعب فريق البنك الأهلي من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، خاصة وإنها ستكون صفقة انتقال حر، في ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي يحصل على 4 ملايين دولار مكافأة التتويج بالنجمة الأفريقية الـ12

انتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ 4 ملايين دولار قيمة التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة عقب الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.