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السفير الياباني يكرم منتخب الجودو المتأهل لأولمبياد باريس.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 17 يوليو 2024 11:54 م

كرم السفير الياباني بالقاهرة لاعبى منتخب الجودو المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، وذلك فى منزله.

وحضر التكريم مرزوق على رئيس الاتحاد، وثنائي المنتخب المتأهل للأولمبياد، محمد رشوان أسطورة الجودو المشرف على المنتخبات، وعدد من مدربى الجودو بالأندية والمنتخبات.

وأكد المهندس مرزوق على رئيس اتحاد الجودو أن لاعبى المنتخب المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بباريس 2024 على قدر كبير من الاستعداد للمشاركة فى البطولة الأهم على مستوى العالم.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية في أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعباً يمثلون 22 ، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا.

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الجودو 2

 

الجودو 3
الجودو 3

 

الجودو
الجودو

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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