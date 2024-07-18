شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 17-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 17-7-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن.

محمد هاني يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام الألمونيوم بالكأس

اقترب محمد هاني، لاعب الأهلي، من العودة لقيادة الجبهة اليمنى لفريقه أمام الألمونيوم مساء الجمعة المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مر، بعدما غاب عن المشاركة مع فريقه في المباريات الماضية.

الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادا لمواجهة الألومنيوم بالكأس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك دون راحة عقب مواجهة مودرن سبورت، استعدادًا لمواجهة الألومنيوم..

الأهلى: حلم الطفولة يتحقق يوسف أيمن أهلاوى "فيديو"

حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على تقديم يوسف أيمن صفقة الفريق الجديدة بطريقة تحمل العديد من الذكريات.

طبيب الأهلى: متولي يعانى من شد فى الضامة

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى إن محمود متولي مدافع الفريق، يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، تعرض لها أثناء مشاركته في التدريبات.

الأهلي يضم يوسف أيمن لمدة عام على سبيل الإعارة من الدحيل القطرى

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة.

الأهلي يحصل على 4 ملايين دولار مكافأة التتويج بالنجمة الأفريقية الـ12

قام مسئولو الكاف بتحويل مبلغ 4 ملايين دولار كاملة في حساب الأهلي، بعدما أكد مسئولي الاتحاد الإفريقي أن المبلغ سيتم صرفه في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري وهو ما تم خلال الساعات الماضية.

الأهلي يحتفى بوصول رامى ربيعة للمباراة رقم 300 بالقميص الأحمر: "مسيرة حافلة"

احتفت الصفحة الرسمية للأهلي بوصول رامي ربيعة أحد قادة الفريق للمباراة رقم 300 مع النسور الحمر.

كولر يعيد تقييم موقف حراسة مرمى الأهلي بين الشناوي وشوبير

فاز الأهلي على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري.

الأهلي يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة إيقاف القيد بسبب عبد الله السعيد

كان هاني زهران، محامي عبد الله السعيد قد أكد أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أصدرت حكما نهائيا بإلزام النادي الأهلى بدفع ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه لصالح اللاعب.

ما هو موقف الأهلي من ضم بديل لمعلول في الصيف؟

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من مسئولي ناديه ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الأهلي في الموسم الجديد.

الأهلي يتفق مع الخلود السعودي على تأجيل صفقة ديانج

وافق الأهلي على إعارة ديانج إلى الخلود السعودي خلال الموسم المقبل مقابل 600 ألف دولار، بدون وضع بند أحقية الشراء من قبل النادي السعودي عقب نهاية مدة الإعارة.