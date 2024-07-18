شكرا لقرائتكم خبر شباب الأخضر أمام اليابان في انطلاق آسيوية اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مواليد (2004م)، مع نظيره المنتخب الياباني اليوم، عند الساعة الـ (14:30) مساء، في انطلاق مبارياته ضمن المجموعة الثانية بالدور الرئيس من البطولة الآسيوية الـ (18) للشباب، والتي تستضيفها الأردن حتى 25 يوليو 2024م.

واختتم شباب الأخضر استعداداته، اليوم، (17) يوليو، قبل مواجهة اليابان، حيث اعتمدت الحصة التدريبية على تمارين استشفائية وتدريبات فنية تحت قيادة المدرب الهولندي «إدوين كيبرز».

ويوجد شباب أخضر اليد، في الدور الرئيس ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات اليابان وإيران وعمان، وينص نظام البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعتين الأولى والثانية في الدور الرئيس، إلى بطولة العالم (2025م) وإلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية، ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويلعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.