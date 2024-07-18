شكرا لقرائتكم خبر حسام عوار يضبط وسط الاتحاد.. وديابي ينتظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي الاتحاد السعودي مع اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار قادما من صفوف روما، بحسب ما أعلنه النادي في بيان رسمي صباح أمس.

ودخل العميد في مفاوضات مع النجم الجزائري منذ أيام عدة، بتوصية من قائد النادي الجداوي كريم بنزيما، والذي طلب التعاقد مع لاعب أولمبيك ليون السابق، كما كان لقدوم الفرنسي الآخر لوران بلان، لتدريب الفريق تأثير في إتمام الصفقة وفقا لتقارير صحفية.

محطة جديدة مميزة

قال الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي بمنصة «X» للتواصل الاجتماعي «يعلن نادي الاتحاد عن انضمام اللاعب الجزائري حسام عوار إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة 4 مواسم، حيث تمت مراسم توقيع العقد في مقر معسكر الفريق في مدينة أليكانتي الإسبانية بين الرئيس التنفيذي للنادي السيد دمينغوس أوليفيرا واللاعب، بحضور المدير الرياضي السيد رامون بلانيس بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي الذي أجراه صباح اليوم».

ورحب الرئيس التنفيذي للنادي السيد دمينغوس أوليفيرا باللاعب، متمنيا أن يكون انتقاله إلى صفوف فريق نادي الاتحاد بمثابة محطة جديدة مميزة له في مسيرته ويسهم مع زملائه في تقديم المستويات والنتائج التي تتطلع إليها جماهير النادي ومحبوه.

وأضاف السيد دمينغوس أن التعاقد مع حسام جاء بناء على احتياجات الفريق الفنية للاعب يمتلك مواصفات معينة تخدم المنظومة، وهو الأساس الذي وضعناه في تعاقداتنا بأن تكون مبنية على احتياجات الفريق الفنية في المراكز التي تم تحديدها من جانب اللجنة الرياضية والتي تم عرضها أيضا على المدرب.

العناصر الجاذبة

من جهته أبدى اللاعب حسام عوار سعادته بالانضمام لصفوف نادي الاتحاد الذي يمتلك تاريخا عريقا وجماهير عاشقة ومجموعة مميزة من اللاعبين، وجهازا فنيا خبيرا، وأن توفر هذه العناصر الجاذبة هي التي تدفعه لتقديم أفضل ما لديه؛ لتمثيل هذا النادي الكبير وإسعاد جماهيره.

وذهب حسام عوار (26 عاما) إلى روما في صفقة انتقال حر صيف العام الماضي، بعد نهاية عقده مع نادي ليون؛ لكن تراجع مستواه جعل نادي الذئاب يفرط في خدماته، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 10 ملايين يورو، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت».

حبيس مقاعد البدلاء

لم ينجح اللاعب بترك بصمة واضحة في تشكيلة الفريق العاصمي، وأصبح حبيس مقاعد البدلاء في النصف الثاني من موسم 2023-24، بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وتعيين الإيطالي الشاب دانييلي دي روسي.

من جهة ثانية كشف الصحفي فابريتسيو رومانو عن اقتراب الاتحاد من التوصل لاتفاق مع أستون فيلا للتعاقد مع جناحه الفرنسي موسى ديابي.

وأفاد خبير الانتقالات بأن المسؤولين في الفريق السعودي لديهم ثقة كاملة في قدرتهم إتمام الصفقة، إذ دخلت المفاوضات مع ممثلي اللاعب والنادي الإنجليزي مراحل متقدمة جدا.

من جانبها أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الاتحاد قدم بالفعل عرضه الرسمي الأول لضم ديابي وقد بلغت قيمته 55 مليون يورو.