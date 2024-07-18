شكرا لقرائتكم خبر أوباميانغ في طريقه للقادسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم مارسيليا الفرنسي من الانتقال إلى نادي القادسية الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بعدما أعلن أمس رحيله عن ناديه.

وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن أوباميانغ تلقى عرضا من القادسية بالتعاقد معه لمدة موسمين.

وتوصل نادي القادسية إلى اتفاق مبدئي مع نادي مارسيليا حول شراء عقد «أوباميانغ»، فيما ينتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القادمة.

وسينضم أوباميانغ إلى نخبة من الصفقات العالمية والمحلية التي أبرمها القادسية حتى الآن، على رأسها الإسباني «ناتشو هيرنانديز» قائد ريال مدريد والمتوج لتوه باليورو، كما تعاقد مع الحارس البلجيكي الدولي كاستيلس.

كما تعاقد النادي مع المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس ولاعب المحور الأوروجوياني ناهيتان نانديز القادم من الدوري الإيطالي.

ولم تنحصر صفقات القادسية على الأسماء العالمية، حيث تمكن النادي من حسم صفقات محلية قوية إدراكا منه بأهمية وجود عناصر محلية تملك الخبرة الكبيرة في دوري روشن للمحترفين، حيث تعاقد مع ثنائي الدفاع قاسم لاجامي بعد نهاية عقده مع الفتح، وعلي هزازي القادم من الاتفاق.

كما أعلن النادي تعاقده مع لاعب الوسط «حسين القحطاني» قادما من الشباب وذلك بعقد يمتد حتى عام 2027.