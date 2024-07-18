شكرا لقرائتكم خبر 8 من أبرز نجوم اليورو وكوبا أمريكا يغازلون دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هذا الأسبوع بطولتا «يورو 2024 وكوبا أمريكا» بتتويج إسبانيا والأرجنتين على الترتيب، وأفرزت البطولتان العديد من النجوم المناسبين للعب في دوري روشن السعودي الذي أصبح وجهة مهمة لنجوم العالم وحتى المواهب الشابة الصاعدة، حيث بات يقدم جودة الحياة العالية بجانب البنية التحتية الرياضية الممتازة، وكذلك العقود المغرية ماليا.

موقع جول استعرض أبرز النجوم الذين قدمتهم بطولتا يورو وكوبا أمريكا 2024 لدوري روشن السعودي.

ممفيس ديباي - هولندا

راهن رولاند كومان على ديباي خلال يورو 2024، وقد كسب الرهان بتألق اللاعب، حيث لعب 6 مباريات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ديباي يعد فرصة ذهبية لأي ناد سعودي، فهو غير مرتبط بأي عقد الآن بعد إعلان رحيله عن أتلتيكو مدريد، مما يعني أنه لن يكلف سوى راتبه السنوي.

الجميل أن صاحب الـ30 عاما يستطيع اللعب في كافة مراكز الهجوم تقريبا، وهو خيار مثالي لأي فريق يعتمد على المهاجم المتحرك أو الوهمي.

أدريان رابيو - فرنسا

أصبح أدريان رابيو لاعب وسط فرنسا غير مرتبط بأي ناد عقب نهاية عقده مع يوفنتوس مطلع يوليو الجاري.

لعب رابيو 5 مباريات في يورو 2024، ورغم تراجع مستواه مؤخرا إلا أنه يبقى صاحب جودة ممتازة ويستطيع تقديم الإضافة لأي ناد جديد.

ارتبط رابيو في بعض الأوقات بالانتقال إلى الاتحاد تحديدا، وربما وصول لوران بلان يسهم في انتقاله.

أندري راتيو - رومانيا

أندري راتيو أحد الأسماء التي ظهرت بقوة مع رومانيا في يورو 2024، والذي من الممكن أن يكون الحل لدى العديد من الأندية التي تعاني في خانة الظهير الأيمن في دوري روشن.

صاحب الـ26 عاما عاش موسمه الأول مع رايو فاييكانو في 2023-2024، ويرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2028.

لعب راتيو مباريات رومانيا الأربعة في البطولة القارية ويمتاز بقدرته القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية باتزان ممتاز.

ماكسيميليانو أراوخو - أوروجواي

رغم أنه على رادار برشلونة حال الفشل في ضم نيكو ويليامز، إلا أن التعاقد مع ماكسي أراوخو ليس صعبا أبدا على الأندية السعودية.

الجناح الأيسر لعب بطولة ممتازة في كوبا أمريكا، سجل هدفين وصنع ثالثا وكان أحد نجوم منتخب بلاده.

يربتط صاحب الـ24 عاما مع ناديه، تولوكا المكسيكي، بعقد يمتد حتى صيف 2026، إلا أن عرضا ماليا جيدا يستطيع نقله إلى دوري روشن.

جيورجيس ميكاوتادزي - جورجيا

فرض المهاجم الجورجي نفسه كأحد نجوم يورو 2024 خاصة في دور المجموعات، وقد أنهى البطولة في صدارة الهدافين، بجانب لاعبين آخرين، برصيد 3 أهداف.

صاحب الـ23 عاما قضى نصف الموسم الماضي معارا مع ميتز من أياكس أمستردام الذي كان قد ضمه من النادي الفرنسي صيف 2023.

ورغم أن ميكاوتادزي مرتبط مع ناديه الهولندي بعقد يمتد حتى صيف 2028 إلا أن رحيله للدوري السعودي وارد جدا حال قدم له ولناديه العرض المالي المناسب، وسيكون بالتأكيد مكسبا كبيرا لأي فريق.

جيورجي مامارداشفيلي - جورجيا

أظهر حارس جورجيا نفسه جيدا مع فالنسيا في الموسم الماضي من الدوري الإسباني، لكن ما قدمه خلال يورو 2024 فاق الوصف.

صاحب الـ23 عاما ليس فقط لأكثر تصديا للكرات خلال النسخة الأخيرة بـ30 تصديا، بل لم يتفوق عليه في تاريخ البطولة سوى الروسي إيجور أكنفيف في يورو 2008، برصيد 32 تصديا.

مامارداشفيلي مرتبط مع ناديه الإسباني بعقد يمتد حتى عام 2027، لكن المبالغ التي تستعد أندية مثل النصر والاتحاد تقديمها لجلب أسماء أخرى مثل أليسون وإيدرسون قادرة تماما على إقناع اللاعب وفالنسيا بقبول العرض.

خاميس رودريجيز - كولومبيا

بعض الفرص لا تأتيك مرتين، ولكن واحدة تكون كافية تماما لاستعادة الحياة.. هذا ما حدث مع النجم الكولومبي في كوبا أمريكا.

خاميس عاد للحياة كرويا بتألقه الملفت مع كولومبيا في البطولة القارية، ويمكن القول «إنه بطل التأهل إلى النهائي».

سجل لاعب ساوباولو هدفا وصنع 6 آخرين، وانتقاله للدوري السعودي لن يكون صعبا أبدا خاصة أن عقده ينتهي صيف 2025.

فلورين نيتا - رومانيا

رغم السقوط المدوي أمام هولندا في ثمن النهائي، إلا أن منتخب رومانيا قدم أداء جيدا جدا خلال يورو 2024، وأحد أهم العناصر المسؤولة إيجابيا عن هذا الأداء هو حارس المرمى نيتا.

صاحب الـ37 عاما لفت الأنظار بشدة خلال دور المجموعات، وقد قدم نفسه جيدا للأندية الباحثة عن حراس مرمى جدد وما أكثرهم في الدوري السعودي.

عقد نيتا انتهى مع غازي عنتاب التركي هذا الصيف، وقد ارتبط مؤخرا بالانضمام إلى الفيحاء السعودي.