أربطة الكاحل تغيب ميسي عن إنتر ميامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر نادي إنتر ميامي الأمريكي بيانا رسميا، لكشف تطورات الإصابة القوية التي تعرض لها نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهائي كوبا أمريكا.

الأرجنتيني أصيب أمام كولومبيا في النهائي القاري، إثر تعثره في أرض الملعب دون تدخل من أي لاعب، لينهمر في البكاء في ظل تورم قدمه.

ووفقا لبيان النادي الأمريكي فإن إصابة ليو في أربطة الكاحل الأيمن، لكنه تحفظ على ذكر مدة غيابه مكتفيا بقول «سيتم تحديد مدى جاهزيته من خلال التقييمات الدورية والتقدم في تعافيه».

وأصيب ميسي بالتواء في الكاحل الأيمن في الشوط الثاني من نهائي كوبا أمريكا أمام كولومبيا، وانهمر في البكاء بعد الخروج من الملعب لصالح زميله غونزاليس، ورصدت كاميرات الإعلام كاحل اللاعب في حالة تورم شديد، وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن مدة غياب ميسي قد تصل إلى شهر على أقل تقدير، من أجل تخفيف التورم وعلاج الأنسجة المتهالكة في كاحله.

ولم تكن كوبا أمريكا 2024 بطولة مميزة لميسي، حيث اكتفى بهدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة، ليقدم أسوأ بطولة في مسيرته من حيث الإسهامات التهديفية؛ لكن الجيد أنه زاد غلته في المسابقة عموما إلى 14 هدفا و18 تمريرة حاسمة.

الأرجنتين نجحت في الحفاظ على لقبها، وأحرزت كأس كوبا أمريكا 2024 التي أقيمت في الولايات المتحدة، وذلك على حساب كولومبيا بهدف نظيف في ملعب هارد روك بمدينة ميامي، بفضل هدف حاسم في الأشواط الإضافية من لاوتارو مارتينيز.

وفض منتخب «الألبيسيليستي» شراكته مع الأوروغواي في لائحة شرف الفائزين بكأس كوبا أمريكا، بعدما ابتعد رفاق ميسي في الصدارة بواقع 16 كأسا، مقابل 15 لأوروغواي التي احتلت المركز الثالث في البطولة بتغلبها على كندا بركلات الترجيح.

