الاتحاد السعودي يستهدف التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - وضعت إدارة نادي الاتحاد السعودي أنظارها على مدافع فريق مانشستر سيتي للتعاقد معه ضمن خطة دعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت قناة الكاس في تقرير لها اليوم أن مانشستر سيتي طلب نحو 29 مليون جنيه استرليني مقابل التخلي عن خدمات اللاعب، ومازلت إدارة الاتحاد تدرس طلب النادي الإنجليزي للرد عليه.

وكان الاتحاد قد أعلن تعاقده أمس مع النجم الجزائري حسام عوار قادمًا من نادي روما الإيطالي، ليكون أولى صفقات دعم الفريق في الميركاتو، حيث يجيد عوار اللعب في وسط الملعب.

الاتحاد على بعد خطوة حسم صفقة موسى ديابي

أصبح نادي الاتحاد السعودي على بعد خطوة واحدة من حسم صفقة اللاعب موسى ديابي ضمن خطة دعم صفوف النمور خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد الصحفي جيانلويجي لونجاري في تصريحات له اليوم أن النجم الفرنسي صاحب الـ25 عامًا يقترب من مغادرة نادي أستون فيلا الإنجليزي متجهًا إلى الاتحاد السعودي.

وأشار لونجاري أن الاتحاد توصل لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب وناديه على الصفقة وكافة بنود العقد ويستعد للإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.