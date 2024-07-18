مدير المنتخب الأوليمبي: النني إضافة كبيرة وإبراهيم عادل ظهر بشكل جيد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود حرب مدير المنتخب المصري الأوليمبي، أن المباريات الودية مفيدة للاعبين والجهاز الفني من أجل الاستعداد بشكل قوي لخوض الأولمبياد، مشيدًا بالأداء الذي ظهر عليه اللاعبين في المباراتين الوديتين، وبالمعسكر الناجح الذي يساهم في إعداد وتجهيز كل عناصر الفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأداء كان جيدًا من كل اللاعبين في صفوف منتخب مصر الاوليمبي، وإبراهيم عادل ظهر بمستوى جيد، والنني إضافة قوية لمنتخب مصر الأوليمبي".

وأضاف: "بعثة المنتخب الاوليمبي سوف تسافر غدا لـ نانت، وسوف نستمر حتى خوض لقاء اسبانيا في مدينة بوردو، والملاعب في فرنسا جيدة، ولا توجد أي أزمات في الإقامة".

وزاد: "ننتظر تعافي كوكا للمشاركة في المباريات في أقرب وقت، وروجيه ميكالي لديه طموح كبير في تحقيق ميدالية أولمبية رغم الصعوبات الكثيرة، ومنذ أول اجتماع معه وهو يطمح في انجاز بالأولمبياد".

وأشاد حرب، بالبرازيلي ميكالي الذي يتعامل فنيًا ونفسيًا بشكل رائع مع اللاعبين في منتخب مصر الأوليمبي، وحرصه الدائم على تحفيز جميع عناصر الفريق للظهور بشكل طيب، وهناك علاقة احترام بين اللاعبين والمدرب.