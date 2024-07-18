وزير الرياضة يهنئ امينة عرفي بالتتويج بلقب بطولة العالم للاسكواش للمرة الثالثة على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاتحاد المصري للاسكواش برئاسة الاستاذ عاصم خليفة، ومجلس الادارة، بمناسبة تتويج اللاعبة أمينة عرفي، بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب، للمرة الثالثة على التوالي.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتتويج أمينة بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، مثنيا على الاداء الكبير الذي ظهرت عليه أمينة وجميع اللاعبين المصريين خلال مشوارهم في البطولة.

مؤكدا على ان الاسكواش المصري بتربعه على عرش البطولات للكبار والناشئين يؤكد السيطرة المصرية عليه، وان الدولة المصرية تسير على خطي ثابتة من اجل تجهيز جيل جديد وقوي من الرياضيين المصريين القادرين على حصد البطولات الدولية والقارية ورفع اسم مصر عاليا بين الدول.

وتمكنت أمينة عرفي، من التتويج بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تغلبها على مواطنتها فيروز ابو الخير، في نهائي مصري خالص بنتيجة 3-0 في الاشواط.