أساطير أوليمبية: مايكل فيليبس ( الولايات المتحدة الأمريكية )

ياسر رشاد - القاهرة - يعد حلم التتويج بميدالية أوليمبية سواء ذهبية او فضية او برونزية هو حلم اي رياضي على مستوى العالم وربما يكون الحلم الأكبر هو الحصول على عدة ميداليات اوليمبية ليحفر الرياضي اسمه في سجلات التاريخ الرياضي .

وعبر تاريخ الالعاب الاوليمبية الطويل بدءا من الدورة الاوليمبية في اثينا عام 1896 الى الالعاب الاوليمبية في طوكيو 2020 برزت العديد من الاسماء التي تعد هي أساطير الرياضة عبر التاريخ لبصمتها التي لا تنسى في تاريخ اهم حدث رياضي على مستوى العالم دون منازع وهم النجوم الذين استطاعوا كسر كل الحواجز و تحطيم كل الصعوبات لتحقيق نتائج غير مسبوقة وحصد عدد من الميداليات الاوليمبية التي خلدتهم في التاريخ الاوليمبي .

وخلال الايام القادمة وقبل الحدث الاكبر هذا العام وهو افتتاح العاب باريس الاوليمبية 2024 في العاصمة الفرنسية سنستعرض سويا مجموعة من اهم أساطيرالاوليمبية التي نضع سيرتها كنموذج يحتذي به في التاريخ الرياضي

مايكل فيليبس ( الولايات المتحدة الامريكية )

يملك السباح الامريكي الأسطوري ما يكل فيليبس الرقم القياسي في عدد الميداليات الاوليمبية التي نجح اي رياضي على مدار التاريخ في حصدها حيث نجح مايكل فيليبس في حصد 28 ميدالية اوليمبية منها 23 ميدالية ذهبية و 3 ميداليات فضية و ميداليتين برونزيتين وهو العدد الاسطوري من الميداليات والتي تفوق ما حققته دول كبيرة في مجال الرياضة عبر تاريخها الأوليمبي .

بدأ مايكل فيليبس مشواره مع الالعاب الأوليمبية في العاب أثينا 2004 عندما حقق السباح الامريكي ستة ميداليات ذهبية في مسابقات 100 متر فراشة و 200 متر فراشة و 200 متر فردي متنوع و 400 متر فردي متنوع و 800 متر تتابع سباحة حرة و 400 متر تتابع متنوع وميداليتين برونزيتين في سباقي 400 متر سباحة حرة و 400 متر تتابع سباحة حرة .

وفي العاب بكين 2008 حقق مايكل فيليبس انجازه الاسطوري بالفوز بثمان ميداليات ذهبية وكانت في سباقات 200 متر حرة و100 متر فراشة و200 متر فراشة و200 متر فردي متنوع و400 متر فردي متنوع و4 × 100 تتابع حر و4 × 200 متر تتابع حر و4 × 100 متر فردي متنوع ليتفوق على مواطنه مايكل سبيتز الذي حقق ستة ميداليات ذهبية في العاب مونتريال 1976 .

وفي العاب لندن 2012 أضاف مايكل فيليبس أربع ذهبيات وفضيتين وكانت الذهبيات في سباقات 100 متر فراشة و200 متر فردي متنوع و4 × 200 متر تتابع حر و4 × 100 متر فردي متنوع، بينما كانت الفضيتان في سباقي 200 متر فراشة و4 × 100 متر تتابع حر.

بعد العاب لندن 2012 اعلن مايكل فيليبس اعتزاله لكنه عاد قبل العاب ريو دي جانيرو الاوليمبية وشارك في التجارب التأهيلية لاختيار منتخب الولايات المتحدة الامريكية وبالفعل نجح في الفوز بخمس ذهبيات وفضية وجاءت الذهبيات في سباقات 200 متر فراشة و4 × 100 متر تتابع حر و200 متر فردي متنوع و4 × 200 متر تتابع حر و4 × 100 تتابع متنوع بينما جاءت الفضية في سباق 100 متر فراشة.

وبعد العاب ريو دي جانيرو اعلن مايكل فيليبس اعتزاله السباحة بشكل نهائي