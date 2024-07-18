أول رد فعل من رمضان صبحي ضد منظمة مكافحة المنشطات

ياسر رشاد - القاهرة - حرص هاني حتحوت على التعليق بشأن قرار لجنة الاستماع التابعة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (EADO) برفع الإيقاف عن رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز.

هاني حتحوت في برنامج الماتش

وقال هاني حتحوت في برنامج الماتش على قناة صدى البلد: 'تسلمت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قرار لجنة الاستماع التابعة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في قضية رمضان صبحي الذي ارتكب انتهاكين للمادة 2.2 و2.5 من قواعد مكافحة المنشطات المصرية' وهما استخدام او محاولة استخدام وسيلة محظورة والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من عملية الكشف عن المنشطات.

وأضاف: 'تقرير معمل برشلونة وصفه تقرير غير نمطي“.

وأشار هاني حتحوت أن قرار اللجنة تم اتخاذه بأغلبية الأصوات بعد إجراء تحقيق من ثلاثة أعضاء وتقرر عدم معاقبة اللاعب، بالإضافة إلى رفع الإيقاف المؤقت الإلزامي المفروض عليه بشكل فوري.



ولفت هاني حتحوت أن اللجنة قامت بإخطار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وجميع الأطراف بهذا القرار.



وأوضح هاني حتحوت إنه علم من مصدر مقرب من رمضان صبحي إنه يعتزم رفع قضية ضد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في المحكمة الرياضية.



واختتم هاني حتحوت حديثه أن الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات من حقها الاستئناف على قرار رفع الإيقاف عن رمضان صبحي بعد الحكم.