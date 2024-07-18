عبدالجليل يكشف حقيقة تدخل الأهلي لإيقاف رمضان صبحي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن الأهلي لا يتلقى أي مساعدات مطلقًا ولا صحة مطلقا لما يتردد حول وجود مجاملات، مشيرًا إلى أن مسئولي القلعة الحمراء لن ينشغلوا بملف رمضان صبحي، وغير صحيح ما يتردد حول تدخل النادي الأحمر لايقافه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "من حق الأهلي البحث عن حقوقه في موضوع عبدالله السعيد، لا خلاف على ذلك، لكن النادي الأهلي ليس له علاقة بقصة رمضان صبحي مطلقا".

وأضاف: "ما المانع أن يقوم النادي الأهلي بتقوية نفسه وضم أبرز اللاعبين، وجمهور الزمالك يتحدث منذ أعوام كثيرة عن الظلم والاضطهاد والتفاوت بين الناديين في الرعاية، ولا اعرف سر ذنب الأهلي في وضع جدول الدوري طالما اتحاد الكرة فشل في وضع جدول المباريات".

وزاد: "كيف لمسئولي النادي الأهلي أن يتحكموا في كل الامور، كما يتردد مؤخرا من بعض المنتمين لنادي الزمالك، وغير صحيح ما يتردد عن وضع جدول خاص للفريق وبترتيب مباريات معين".