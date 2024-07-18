خالد الغندور: ما حدث مع رمضان صبحي نوع من الافتراء

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق أن رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيراميدز يتعرض لضغوط كبيرة منذ انتقاله إلى الفريق السماوي ويتعرض لحملة ممنهجة.



وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"ما حدث مع رمضان صبحي في أزمة المنشطات نوع من الافتراء واللاعب تعرض لضغوط شديدة منذ الانتقال إلى نادي بيراميدز ".



وتابع:" رمضان صبحي تعرض للتشويه على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة إيقافه بسبب أزمة المنشطات ".