الاتحاد يقترب من حسم صفقة جان أوليفراس

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت إدارة نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات مع النجم جان أوليفراس لاعب فريق روما الإيطالي للتوقيع معه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الشهير فابريزو رومانو أن نادي الاتحاد يتقدم الآن في صفقة التعاقد مع جان أوليفراس قادمًا من نادي روما الإيطالي، وأن المحادثات مستمرة وبشكل سريع.

الاتحاد على بعد خطوة حسم صفقة موسى ديابي

أصبح نادي الاتحاد السعودي على بعد خطوة واحدة من حسم صفقة اللاعب موسى ديابي ضمن خطة دعم صفوف النمور خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد الصحفي جيانلويجي لونجاري في تصريحات له اليوم أن النجم الفرنسي صاحب الـ25 عامًا يقترب من مغادرة نادي أستون فيلا الإنجليزي متجهًا إلى الاتحاد السعودي.

وأشار لونجاري أن الاتحاد توصل لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب وناديه على الصفقة وكافة بنود العقد ويستعد للإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.