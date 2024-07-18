محامي رمضان صبحي: اللاعب تعرض للتشهير من البعض

ياسر رشاد - القاهرة - قال هاني زهران محامي رمضان صبحي إنه تم رسميا رفع الايقاف عن رمضان صبحي ومن ثم احقيته في المشاركة مع بيراميدز.



وأضاف خلال تصريحات تليفريونية عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه كريم رمزي عبر القناة الاولي : طلبنا لجنة استماع عاجلة استمرت ١١ ساعة و الجلسة الثانية استمرت ٨ ساعات وبعدها تم رفع الايقاف عن اللاعب.

وأوضح : هناك اضرار مادية وادبية وقعت علي رمضان صبحي وتحديدا قبل أيام قليلة من معسكر المنتخب بجانب بعض التشهير الذي تعرض له اللاعب ولكن في النهاية نجحنا في إثبات براءة اللاعب بعدم التلاعب في عينته.

وقال : لم نحسم بعد قرار مقاضاة البعض من عدمه والفترة القادمة سندرس مدي قانونية مطالبة البعض بالتعويضات.

وأوضح : لدينا عدة احكام صادرة من محاكم أجنبية بتعويض عبد الله السعيد في أكثر من قضية ضد الأهلي والأهلي مطالب بتسديد ما يزيد عن ٣ مليون دولار تقريبا تعويضا للاعب.