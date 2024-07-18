نجم الزمالك السابق: المناخ العام في كرة القدم المصرية سيئا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن المناخ العام في كرة القدم المصرية كان سيئا، والجميع حاليا لديه تفاؤل بشأن منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة ميكالي الذي يعتبر من أبرز المدربين وحقق نتائج طيبة مع البرازيل الأوليمبي، مشيرا إلى أن المدرب واجه صعوبات كثيرة في ظل الأزمات الإدارية ورفض الأندية منح اللاعبين للمنتخب الأوليمبي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "ميكالي قرر الاستعانة بمجموعة لاعبين لم تكن في الحسبان بسبب تعنت الأندية ورفضها ارسال بعض اللاعبين لمنتخب مصر الاوليمبي الذي يخوض الأولمبياد، ولكن مدرب كبير ولديه فكر عالٍ، ووجود النني إضافة قوية للفريق في البطولة، لما يتمتع به من خبرات".

وأضاف: "الزمالك يقوم بتقييم مجموعة من اللاعبين حاليا لاصدار الحكم النهائي عليهم قبل اتخاذ قرار بتحديد مصيرهم، وهذه المجموعة هي من سوف تخوض المباريات لنهاية الموسم، لا يوجد عناصر أفضل حاليا سوى هذه الأسماء داخل النادي، وقد يتم التعاقد مع لاعبين في نفس المستوى من دوري المحترفين أيضا، والايام بيننا".

وواصل: "مطالب جوزيه جوميز برفع راتبه؟! اتمنى رحيله فهو لا يقدم شئ، فإذا كان هو يطلب رفع راتبه فماذا يطلب كولر من الأهلي، الذي قام باستدعاء وكيله للحضور إلى القاهرة وعقد عدة جلسات من أجل صفقات ولاعبين، والمدرب طلب لاعبين كثيرين لم يتم استقدامها مثل زين الدين بلعيد ويحيى عطية الله ولاعبين من الدوري المصري، هو يريد وضع خطة للموسم الجديد في طريقة ادارة الفريق، وسنرى الفترة المقبلة ما سيحدث".

وأكمل: "كولر لا يريد بقاء محمود كهربا في النادي الأهلي، وإذا جاء له عرض مناسب سيرحل، وهذا كلام معروف للجميع".

وشدد على حاجة نادي الزمالك لضم 7 او 8 لاعبين مميزين في الصيف القادم، ولكن بجودة مختلفة وقادرة على قيادة الفريق لمنصات التتويج، مشيرًا إلى أن يعقوبو ظهير البنك الأهلي سيكون مفيد للفريق.