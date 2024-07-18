ميدو: أزمة رمضان صبحي صفحة جديدة من صفحات الفساد

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق على أزمة إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات ثم رفع الإيقاف بعد ثبوت براءته.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورتس: " ماحدث في أزمة رمضان صبحي صفحة جديدة من الظلم والفساد ولا يمكن أن يحدث ذلك في أي مكان آخر ".

وتابع ميدو: " رمضان يتعرض لحملة ممنهجة غير عادية للتأثير على مسيرته ".

وأضاف: " القانون يقول انك لا يمكن ان توقف لاعب نتيجة لعينة المنشطات الأولى

ووكالة المنشطات الدولية ليست صاحبة القرار بإيقاف رمضان صبحي ".

وأكمل: " رمضان صبحي لاعب كبير وشخصية قوية واتمنى الا يؤثر ماحدث عليه في الفترة المقبلة ".

وواصل: " يجب أن يتم إعداد رمضان بشكل قوي خلال الفترة المقبلة وأن ياخذ حقه داخل الملعب ".

وأتم: " اعتقد ان رمضان يجب أن يتواجد مع بيراميدز في مباراة الأهلي لكن ليس كلاعب اساسي في تشكيلة الفريق ".