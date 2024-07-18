عبدالجليل: صفقة يوسف أيمن ستفيد الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن صفقة يوسف أيمن ستفيد الفريق الأحمر، خصوصًا بأنه لاعب تأسس بشكل جيد، ولعب في فرق قطرية كبيرة، واحترف لفترة قصيرة في بلجيكا، متمنيًا أن يظهر اللاعب بشكل جيد مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل، وأن تكون على نفس الأهمية لصفقة وسام أبوعلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "اتمنى أن يتم اختيار المهاجم القادم للأهلي بعناية شديدة، خصوصا في ظل اهدار مبالغ كبيرة على مدار 4 سنوات في شراء لاعبين لم يتم الاستفادة منهم، ولم يتم منح أي لاعب من الناشئين فرصة جيدة، وآخرهم انتوني موديست الذي كان لاعبا في بورسيا دورتموند الألماني لم يتم الاستفادة منه".

وأضاف: "روجيه ميكالي مدرب المنتخب الأوليمبي تعرض لظلم شديد في الفترة الماضية، وهو صنع فريق جيد من اللاعبين في المرحلة الأخيرة، واتمنى تحقيق نتائج جيدة للمنتخب في الاولمبياد".

وواصل: "لا يجب اقحام لاعبي الزمالك الشباب في المباريات الصعبة، يجب ان يتم الاعتماد على الخبرات والشباب دونجا وناصر ماهر والسعيد وفتوح وغيرهم، مع الدفع باللاعبين الشباب على مراحل، حتى لا يتم هدم هؤلاء الصغار سريعا".