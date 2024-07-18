أساطير أولمبية (2): نادية كومانتشي.. معحزة الجمباز

ياسر رشاد - القاهرة - يظل حلم التتويج بميدالية أوليمبية سواء ذهبية او فضية او برونزية هو حلم اي رياضي على مستوى العالم وربما يكون الحلم الأكبر هو الحصول على عدة ميداليات اوليمبية ليحفر الرياضي اسمه في سجلات التاريخ الرياضي .

وعبر تاريخ الألعاب الأولمبية الطويل بدءا من الدورة الاوليمبية في اثينا عام 1896 الى الالعاب الاوليمبية في طوكيو 2020 برزت العديد من الاسماء التي تعد هي أساطير الرياضة عبر التاريخ لبصمتها التي لا تنسى في تاريخ اهم حدث رياضي على مستوى العالم دون منازع وهم النجوم الذين استطاعوا كسر كل الحواجز و تحطيم كل الصعوبات لتحقيق نتائج غير مسبوقة وحصد عدد من الميداليات الاوليمبية التي خلدتهم في التاريخ الاوليمبي .

نادية كومانتشي ( رومانيا )

في مسابقة الجمباز في العاب مونتريال الكندية عام 1976 صرخ مذيع التليفزيون الامريكي الذي كان يعلق على مسابقة جهاز العارضتين مختلفتي الارتفاع : انها معجزة ! الرومانية نادية كومانتشي تصبح اول رياضية في تاريخ الجمبازفي الالعاب الاوليمبية تحصل على الدرجة النهائية في تقييم اي جهاز من اجهزة مسابقة الجمباز لتصبح نادية كومانتشي هي مثال للكمال الرياضي عند الحديث عن الموهبة و التألق في اي لعبة رياضية .

ولدت نادية كومانتشي في نوفمبر عام 1961 في مدينة اونستي الرومانية وبدأت ممارسة رياضة الجمباز وهي في عمر الخمس سنوات لكن كان اهم حدث في حياتها هي مقابلتها مع المدرب الروماني الشهير بيلا كارولي الذي استشعر موهبتها الكبيرة وبدأ في تدريبها منذ ان كان عمرها 7 سنوات وضمها الى مدرسته الشهيرة في رومانيا .

في عام 1969 شاركت نادية كومانتشي في اول بطولة رياضية وهي بطولة رومانيا للناشئات وحققت المركز الحادي عشر لكن هذا المركز لم يحبط عزيمتها وواصلت رحلتها التدريبية حتى نجحت في الفوز ببطولة رومانيا عام 1972 في مدينة كلوج وهي في سن الحادية عشرة لتكون اولى بطولاتها .

في عام 1975 حققت نادية كومانتشي اولى نتائج كبيرة في حياتها الرياضية بعدما حصدت 3 ميداليات ذهبية و واحدة فضية في بطولة أوربا للجمباز في النرويج وفي نفس العام تم منحها لقب رياضية العام من وكالة الاسوشيتدبرس الصحفية .

عام 1976 كان هو العام التاريخي في حياة نادية كومانتشي حيث توجهت معجزة رومانيا للمشاركة في ألعاب مونتريال الاوليمبية بكندا وكانت بالفعل حديث العالم عندما أذهلت كل متابعي مسابقة العارضتين مختلفتي الارتفاع وخلال 30 ثانية قدمت نادية كومانتشي عرضا متكاملا لم يسع بعده لجنة التحكيم سوى منحها الدرجة النهائية للتقييم 10 درجات من 10 درجات لاول مرة في تاريخ الالعاب الاوليمبية ليحدث ارتباك في الاجهزة الالكترونية التي تقوم بعرض النتيجة حيث اظهرت نتيجة نادية كومانتشي وكأنها حصلت على 1 فقط حيث كتبت النتيجة هكذا 1:00 حيث لم تكن الاجهزة تستطيع عرض اكثر من ثلاثة ارقام مثل 9.50 أو 9.75 وهكذا احرزت نادية كومانتشي ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية و ميدالية برونزية .

عقب العاب مونتريال 1976 انهالت التكريمات على النجمة الرومانية حيث الرئيس الروماني في ذلك الوقت نيكولاي تشاوشيسكو اعلى الاوسمة الرومانية كما حصلت على جائزة رياضية العام من محطة البي بي سي ووضعت صورتها على مجلة تايم الأمريكية .

عام 1980 شاركت نادية كومانتشي في الالعاب الاوليمبية في موسكو وواصلت نجاحاتها حيث احرزت ميداليتين ذهبيتين و ميداليتين فضيتين لتعلن بعدها اعتزالها اللعب عام 1984 قبل العاب لوس انجلوس الاوليمبية .