باريس سان جيرمان يجدد رغبته في ضم فيكتور اوسيمين

ياسر رشاد - القاهرة - جددت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغبتها في التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب فريق نابولي الإيطالي، ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وتبحث إدارة النادي الفرنسي عن صفقة لاعب سوبر لتعويض الفريق بعد رحيل النجم كيليان مبابي وانتقاله إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وأكدت التقارير الواردة اليوم أن باريس سان جيرمان يمتلك موافقة فيكتور اوسيمين ومتبقي الآن المفاوضات مع نابولي حول قيمة الصفقة المادية وتفاصيلها.

ويمتلك النجم النيجيري شرط جزائي بقيمة 120 مليون يورو في عقده مع نادي نابولي، حيث تبحث إدارة باريس كسر العقد ودفع قيمة الشرط الجزائي لحسم الصفقة خلال الميركاتو الجاري.