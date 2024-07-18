محمد صلاح يذهل الجميع في تدريبات ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - قدم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي أداءً مذهلاً مع إنطلاق فترة إعداد الريدز للموسم الجديد 2024-2025.

وقالت صحيفة “ذا اثلتيك” الإنجليزية، ان كونال مورتاج مدرب الليقاة البدنية لفريق ليفربول أعد سباقاً للاعبي الفريق المتواجدين بالمران في غياب الدوليون الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم ببطولة يورو 2024.

وتفوق محمد صلاح بصورة لافتة على زملاءه وفي مقدمتهم الصاعد سيب فان دي بيرج بعدما طالبهم مورتاج بإظهار عقليتهم خلال هذه الفقرة من المران.

وإمتدت فترة السباق القاسي الذي أعده مدرب اللياة البدنية لحوالي 6 دقائق ازهر خلالها صلاح جاهزيته الكاملة لمنافسات الموسم المقبل.

ويخوض ليفربول الموسم المقبل تحت قيادة فنية جديدة للمدرب الهولندي آرني سلوت بعد رحيل الألماني يورجن كلوب بنهاية الموسم المنقضي.