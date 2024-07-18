محمد عبدالمنعم يوجه رسالة دعم لصفقة الاهلي الجديدة

وجه محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، رسالة دعم لصفقة القلعة الحمراء الجديدة.

وكان الاهلي قد أعلن تعاقده بشكل رسمي مع يوسف أيمن مدافع فريق الدحيل ومنتخب قطر، لمدة عام على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب القطري إلى تدريبات فريق الكرة بالنادي الاهلي ، وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر.

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وأوضحت تقارير صحفية أن إعارة يوسف أيمن إلى النادي الاهلي تمت مقابل 229 ألف يورو.

وأشارت إلى أن يوسف أيمن سيكون متاحًا للمشاركة مع الاهلي بداية من مباريات الموسم الجديد التي تبدأ بـ بطولة دوري أبطال إفريقيا وكذلك كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك في أكتوبر المقبل بالرياض.

وكتب محمد عبدالمنعم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “مبروك أخي هذا المكان الذي ستحقق فيه أحلامك وتعيش أجمل اللحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون أهلاوي بالتوفيق”.