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أول تعليق من الزمالك بعد انتهاء أزمة إيقاف القيد

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شعار نادي الزمالك

شعار نادي الزمالك

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك على وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يفيد برفع القيد عن القلعة البيضاء.

قال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة “الزمالك”:” لقد تلقينا خطابًا رسميًا يُفيد بانتهاء أزمة خالد بوطيب  وهذا  بمثابة ردًا على بعض ممن نفوا انتهاء الأزمة في وقت سابق”.

وتابع:”يتبقى مبلغ مالي قليل لانتهاء أزمة إيقاف القيد بشكل نهائي، فيما يتعلق بقضية مساعد البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق وسيتم انهاء الملف نهائيًا”.

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واختتم :” مجلس الإدارة يضع بعض الملفات في أولوياته ومنها سداد مستحقات اللاعبين وتجديد العقود على أن يتم فتح ملف الصفقات الجديدة في وقت لاحق”.

ويستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة قوية أمام نظيره بروكسي، في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم 2023-2024.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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