تشكيل الزمالك المتوقع ضد بروكسي في كأس مصر

يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة قوية أمام نظيره بروكسي، في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم 2023-2024.

ينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي فريق طلائع الجيش في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد فوز طلائع الجيش على بور فؤاد بهدف دون رد في دور الـ32.

من المنتظر أن تُذاع مباراة الزمالك وبروكسي عبر قنوات أون تايم سبورتس، وبالتحديد قناة أون تايم سبورتس 1، الناقل الحصري للبطولة.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد بروكسي، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب استاد المقاولون العرب.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بروكسي

واستقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق على تشكيله في مواجهة بروكسي اليوم.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع للزمالك ضد بروكسي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- مصطفى الزناري- أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عبدالله السعيد- ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي- يوسف إبراهيم أوباما- ترافيس موتيابا