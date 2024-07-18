غيابات بالجملة عن الزمالك أمام بروكسي في كأس مصر

يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة قوية أمام نظيره بروكسي، في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي فريق طلائع الجيش في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد فوز طلائع الجيش على بور فؤاد بهدف دون رد في دور الـ32.

من المنتظر أن تُذاع مباراة الزمالك وبروكسي عبر قنوات أون تايم سبورتس، وبالتحديد قناة أون تايم سبورتس 1، الناقل الحصري للبطولة.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد بروكسي، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب استاد المقاولون العرب.

وتشهد قائمة الأبيض، في المباراة عودة أحمد فتوح، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر منذ مايقرب من شهرين وعودة نبيل عماد دونجا وعمر جابر بعد استبعادهما من مواجهة بلدية المحلة فى الدورى.

غيابات الزمالك عن مباراة بروكسي

– محمود حمدي الونش بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

– محمد عبدالشافي بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

– أحمد حمدي بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

– أحمد مصطفى زيزو بسبب الانضمام إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي.

– حسام عبدالمجيد بسبب الانضمام إلى منتخب مصر الأولمبي.

– البنيني سامسون أكينيولا بسبب عدم الجاهزية

– محمد شحاتة بسبب انضمامه إلى المنتخب الأولمبي

– زياد كمال بسبب انضمامه إلى قائمة مصر الأولمبي.

– سيف الجزيري يغيب عن المباراة للتأهيل

-شيكابالا يغيب عن المباراة للتأهيل