الاهلي يعلن إيقاف بث القناة الرسمية

أعلن النادي الاهلي، برئاسة محمود الخطيب، إيقاف بث القناة الرسمية للقلعة الحمراء بعد إنهاء التعاقد مع شركة برزنتيشن لايف.

وعقد مجلس إدارة الاهلي، اليوم إجتماع لمناقشة مستقبل القناة وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأصدر الاهلي، بيانًا رسميًا للكشف عن القرارت التي اتخذها في الاجتماع.

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وجاء نص البيان كالتالي:

استعرض مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الاعلامي في اجتماعه اليوم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الرؤى المستقبلية لقناة النادي الفضائية.

كما طالع قيام شركة «بريزنتيشن لايف» بإنهاء مهمة العاملين بالقناة وفقًا لعقودهم المبرمة (مع بريزنتيشن لايف) والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، وكذلك إبلاغهم وسداد كافة مستحقاتهم الشهرية.

وأيضًا ما جاء في التقرير الخاص باللجنة التي قام المجلس بتشكيلها في الاجتماع السابق لاستلام القناة من شركة «بريزنتيشن لايف».. وفي ضوء ما سبق قرر المجلس ما يلي:

• توجيه الشكر إلى شركة «بريزنتيشن لايف» عن التعاون الذي جرى مع النادي خلال الفترة الماضية، وقيامها بسداد المستحقات المالية لكافة العاملين بالقناة حتى نهاية عقودهم مع «بريزنتيشن لايف» في يوليو الجاري.

• التأكيد على استمرار التعاون الإيجابي مع شركة «بريزنتيشن لايف» فيما يخص حقوقها في التسويق الحصري لبرامج القناة خلال المرحلة القادمة، وفقًا للتعاقد المبرم مع النادي.

• إيقاف البث المباشر للقناة اعتبارًا من غدٍ الخميس الموافق 18-7-2024، على أن يستمر البث المسجل خلال الفترة الانتقالية، تحت إشراف لجنة تيسير الأعمال بالقناة.

• دراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل القناة، لاختيار الأفضل من بينها. والذي يساعد القناة على تقديم المحتوى الذي يليق بالنادي وتاريخه ويحقق طموحات جماهيره.