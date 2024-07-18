الأهلي يعلن تفاصيل إصابة لاعب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق محمود متولي.

وقال جاب الله في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "محمود متولي مدافع الفريق، يعاني من شد في العضلة الضامة، تعرض لها أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق"..

وأضاف: "اللاعب خضع للفحوصات الطبية اللازمة، وبدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش المران الجماعي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الألومنيوم يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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