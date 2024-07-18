مصدر يكشف لمصراوي موقف الأهلي من التعاقد مع محمد النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت مصدر، حقيقة تلقي محمد النني لاعب المنتخب المصري وأرسنال الإنجليزي، عرضاً للانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "محمد النني لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من قبل النادي الأهلي".

وأضاف: "هناك حديث من قبل بعض الوسطاء، ولكن الأمر لم يصل إلى عرض رسمي".

وتابع: "هناك اهتمام سعودي باللاعب، ولكن كل هذه الأمور والمفاوضات توقفت في الوقت الحالي، بعد إنضمامه للمنتخب الأوليمبي للتركيز مع المنتخب".

وكان النني أعلن في وقت سابق رحيله عن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، بعد 7 سنوات داخل صفوف الفريق الإنجليزي.

ويتواجد محمد النني في الوقت الحالي، رفقة منتخب مصر تحت 23 عاماً في فرنسا، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

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