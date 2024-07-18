مصدر يكشف الخطوة المقبلة لأحمد حجازي في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف محمد:

اقترب النجم المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، من الانضمام إلى فريق نيوم السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أحمد حجازي قريب من الإنضمام، إلى فريق نيوم السعودي، والمفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة".

وأضاف: "حجازي سيتقاضى من فريق نيوم نفس المقابل المادي، الذي كان يتقاضاه في فريق اتحاد جدة".

وتابع: "اللاعب لديه عروض سعودية أخرى، ولكنها بمقابل مادي أقل"

واختتم المصدر: "اللاعب في المرحلة النهائية من حسم انضمامه إلى نيوم بشكل رسمي".

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