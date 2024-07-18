حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب منتخب العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر حقيقة مفاوضات الأهلي مع اللاعب العراقي، ميرخاس دوسكي لاعب نادي سلوفاكو التشيكي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "لا يوجد أي مفاوضات من قبل النادي الأهلي مع اللاعب ميرخاس دوسكي".

ويشغل اللاعب العراقي البالغ من العمر 24 عاماً مركز الظهير الأيسر.

ويسعى النادي الأهلي للتعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض غياب التونسي علي معلول، الذي يغيب عن الفريق بسبب تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس.

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