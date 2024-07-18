محمد عبد المنعم يرحب بلاعب الأهلي الجديد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الترحيب بلاعب الفريق الجديد يوسف أيمن.

ونشر عبد المنعم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة ليوسف أيمن وكتب عليها: "مبروك أخي هذا المكان الذي ستحقق فيه أحلامك، وتعيش أجمل اللحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون أهلاوي".

وكان النادي الأهلي أعلن اليوم الأربعاء، التعاقد بشكل رسمي مع لاعب المنتخب القطري يوسف أيمن، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادماً من فريق الدحيل القطري.

أقرأ أيضاً:

"تونسي الأصل وجندي أمريكي سابق".. ياسين تشويكو الرجل الغامض في حياة ميسي (صور وفيديوهات)

"كل اللي غلط هيتحاسب".. شريف إكرامي يوجه رسالة إلى رمضان صبحي

كولر يتمسك ببقاء الشناوي.. ويعطي الضوء الأخضر لضم لاعب الإسماعيلي